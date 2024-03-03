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رياضة

كيف سيتصدى ريال مدريد لقرار طرد بيلينغهام؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 09:00
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يجهز ريال مدريد رده على العقوبة التي ستصدر ضد نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام.

وانتهت مواجهة فالنسيا وريال مدريد بالتعادل (2-2)، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 27 من الليجا.

وحاول ريال مدريد خطف الانتصار، وبالفعل سجل بيلينجهام الهدف الثالث، لكن الحكم أشار إلى أنه أطلق صافرة النهاية قبل وضع الكرة في الشباك، ما أثار اعتراضات لاعبي الملكي بشدة.
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وتوجه بيلينغهام نحو حكم المباراة للاعتراض على إلغاء الهدف وقال بطريقة عدوانية "إنه هدف لعين"، ما دفع مانزانو لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وفقا للمادة 127 من قانون الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، فإن هذا الطرد سيوقف بيلينجهام من مباراتين إلى 3 مباريات، أو لفترة تصل إلى شهر.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد متأكد أن "هناك خطأ في تفسير الحكم لكلمات بيلينجهام".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى ريال مدريد ينتظر إعلان العقوبة، وينوي الاستئناف عليها على الفور.

كما كشفت أن ريال مدريد سيتواصل مع اللجنة الفنية للحكام بالليجا، وسيطلب منها إيقاف الحكم جيل مانزانو لعدة أسابيع، بعد ما فعله في المباراة.

وأوضحت "سبورت" أن من المحتمل للغاية أن ينجح ريال مدريد في سعيه لمعاقبة جيل مانزانو.(موقع كورة)
 
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