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رياضة

إنفانتينو يشرح.. هل تم زيادة عدد الفرق لتمكين اسكتلندا من المشاركة بالمونديال؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 10:00
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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مازحا عندما أشاد بتأهل منتخب اسكتلندا لبطولة أوروبا 2024 في ألمانيا إن قرار الفيفا بزيادة عدد الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبا اتخذ لتمكين اسكتلندا من العودة للنهائيات بعد غيابها الذي استمر لنحو 30 عاما.
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وآخر مشاركة لاسكتلندا في النهائيات العالمية كانت في نسخة 1998 في فرنسا حيث تذيلت ترتيب المجموعة الأولى بعد البرازيل والنرويج والمغرب.

وفشلت اسكتلندا في التأهل للبطولة التي ينافس فيها 32 منتخبا في النسخ الست الأخيرة.

وبعد تأهلها لنهائيات بطولة أوروبا للمرة الثانية تواليا هذا العام تأمل اسكتلندا في التأهل لنهائيات كأس العالم في 2026 التي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا وهي أول نسخة تطبق فيها الزيادة الجديدة في عدد الفرق وهي 48 منتخبا.

وقال إنفانتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "لا أخفيكم سرا وهو أننا قررنا زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 لتمكين اسكتلندا من المشاركة".

وأضاف:" ستكون أمام اسكتلندا فرصة كبيرة للتأهل. وإذا نجحت في التأهل فعليا فأنا على ثقة أن جمهورها سيستمتع كثيرا".

وغابت اسكتلندا عن نهائايت كأس العالم في 2022 في قطر عقب خسارتها أمام أوكرانيا في قبل نهائي ملحق التصفيات الأوروبية.

وخلال المشاركة في ثماني نسخ في نهائيات كأس العالم لم تتجاوز اسكتلندا دور المجموعات رغم أنها تملك ثاني أقدم اتحاد وطني للعبة على مستوى العالم بعد إنجلترا.(رويترز)
المصدر: رويترز
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