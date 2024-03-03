16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
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o
بعلبك
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رياضة
سداسية الأواخر: فوز الغازية والساحل وتعادل الحكمة والأهلي
Lebanon 24
03-03-2024
|
09:54
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تعادل الحكمة بيروت وضيفه الاهلي النبطية 1 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الرابعة ايابا (الدور الاول) من "مجموعة الهبوط"، للفرق التي احتلت المراكز من 7 الى 12 في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني ال63 لكرة القدم.
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سجل للحكمة السنغالي بوكونتا سار. وعادل للاهلي النبطية حمزة بن احمد زعق (45+3).
ورفع الحكمة رصيده الى تسع نقاط في مركز وصيف القاع. مقابل ثماني نقاط للاهلي النبطية صاحب المركز الاخير.
وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقق الشباب الغازية فوزا ثانيا تواليا على مضيفه طرابلس الرياضي 1 - 0.
وسجل اصابة الفوز للفريق الجنوبي اودواس ياو في الدقيقة الرابعة.
ورفع الغازية رصيده الى عشر نقاط بالتساوي مع طرابلس.
وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز شباب الساحل على التضامن صور بثنائية بيضاء 2 - 0.
وسجل للساحل علي فقيه والنيجيري صمد قادري في الدقيقتين 84 و86.
ورفع الساحل رصيده الى 16 نقطة في صدارة المجموعة، مقابل 11 نقطة للتضامن الوصيف.(الوكالة الوظنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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