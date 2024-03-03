Advertisement

رياضة

جورجينا تكشف موعد اعتزال رونالدو.. اليكم ما قالته (فيديو)

Lebanon 24
03-03-2024 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1171004-638450946931796695.jpg
Doc-P-1171004-638450946931796695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن موعد اعتزال "صاروخ ماديرا".

وتواجدت جورجينا رودريغيز مؤخرا في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تلقت أسئلة بشأن موعد اعتزال "الدون".

وارتدت جورجينا في حفل أسبوع الموضة فستانا طويلا أحمر اللون، وعليه اسم رونالدو والرقم 7، الخاص بموسمه الأخير مع مانشستر يونايتد (2022-2023) قبل الانتقال إلى النصر مطلع العام الماضي.

وردت جورجينا في مقطع فيديو انتشر عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، على سؤال بشأن اعتزال صديقها، قائلة: "كريستيانو أمامه سنة أخرى ثم ينتهي الأمر، وربما عامين فقط".
ويعني حديث جورجينا أن رونالدو سيعتزل نهائيا عقب نهاية عقده مع نادي النصر في صيف 2025.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:48 | 2024-03-03
10:00 | 2024-03-03
09:54 | 2024-03-03
09:00 | 2024-03-03
08:00 | 2024-03-03
07:01 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24