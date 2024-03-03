جورجينا تكشف موعد اعتزال رونالدو.. اليكم ما قالته (فيديو)

كشفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن موعد اعتزال "صاروخ ماديرا".



وتواجدت جورجينا رودريغيز مؤخرا في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تلقت أسئلة بشأن موعد اعتزال "الدون".



وارتدت جورجينا في حفل أسبوع الموضة فستانا طويلا أحمر اللون، وعليه اسم رونالدو والرقم 7، الخاص بموسمه الأخير مع مانشستر يونايتد (2022-2023) قبل الانتقال إلى النصر مطلع العام الماضي.



وردت جورجينا في مقطع فيديو انتشر عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، على سؤال بشأن اعتزال صديقها، قائلة: "كريستيانو أمامه سنة أخرى ثم ينتهي الأمر، وربما عامين فقط".

ويعني حديث جورجينا أن رونالدو سيعتزل نهائيا عقب نهاية عقده مع نادي النصر في صيف 2025.