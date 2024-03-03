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رياضة

قنات فاز على البوشرية وانتزع المركز الثالث في بطولة الطائرة

Lebanon 24
03-03-2024 | 14:48
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تقدم "الانعاش الاجتماعي قنات" الى المركز الثالث في بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، بعد فوزه على ضيفه الشبيبة البوشرية 3 - 2 ، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم في قاعة البترون، في ختام المرحلة الاولى من دور الثمانية .
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وقاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع وبسام الجميل.
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