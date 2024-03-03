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رياضة

الكرة تحبه.. هدف "غريب" لميسي (فيديو)

Lebanon 24
03-03-2024 | 23:00
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ساهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه أورلاندو سيتى (5-0) في اللقاء الذي جمعهما في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الأميركي لكرة القدم.

بدأت المباراة بإحراز المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدفين متتاليين، الأول والثاني مبكرا، في الدقيقتين (4 و11)، وأضاف زميله المهاجم الفنلندي روبرت تايلور الهدف الثالث عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول أيضا.

ومن ثم ظهر ميسي بتسجيله الهدف الأول له والرابع لفريقه، في الدقيقة 57 بصدره متابعة لكرة ارتدت من القائم، بعد أن حاول أحد المدافعين تشتيتها من على خط المرمى، بعد تسديدة المدافع الإسباني جوردي ألبا.
واختتم النجم الأرجنتيني خماسية فريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ليصل لهدفه رقم 500 في مختلف الدوريات التي لعب فيها، خلال 586 مباراة.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى ثلاثة أهداف في الموسم الحالي للدوري الأميركي لكرة القدم (MLS)، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

وانفرد نادي إنتر ميامي بصدارة القسم الشرقي من الدوري، برصيد 7 نقاط، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.
 
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