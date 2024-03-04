غوارديولا يكشف اسم أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي.. من هو؟

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وسيطر سيتي تماما لكنه ظل متأخرا بهدف مذهل في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس راشفورد لكن فودن خطف كل الأضواء في الشوط الثاني.



وأطلق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في سقف المرمى في الدقيقة 56 ثم تغلب على أندريه أونانا بتسديدة متقنة بعد 80 دقيقة. قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فيل فودن هو أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم نظرا لمستواه الحالي وسيصبح أسطورة السيتي بعد أن قادت ثنائية سجلها في الشوط الثاني فريقه لفوز كبير 3-1 على مانشستر يونايتد يوم الأحد.وسيطر سيتي تماما لكنه ظل متأخرا بهدف مذهل في الدقيقة الثامنة عن طريق ماركوس راشفورد لكن فودن خطف كل الأضواء في الشوط الثاني.وأطلق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في سقف المرمى في الدقيقة 56 ثم تغلب على أندريه أونانا بتسديدة متقنة بعد 80 دقيقة.

وقال غوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "الأمر يتعلق بعدد المباريات التي خاضها. لقد كان دائما لاعبا موهوبا لكنه الآن أكثر نضجا ويفهم اللعبة بشكل أكبر، خاصة على المستوى الدفاعي. يمكنه اللعب في الوسط واليمين، وصناعة اللحظات الفارقة والاختراق، واللعب في اليسار، والتسجيل من اليسار. ماذا يمكنني أن أقول؟ إنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي بسبب كمية الأشياء التي يفعلها. إنه أمر لا يصدق."

وردا على سؤال عن الانضباط الدفاعي لفودن، قال غوارديولا: "نحن لا نتفاوض بشأن ذلك. الرجل الذي لا يفعل ذلك لا يبقى في الفريق. إنه يعشق كرة القدم ويعيش من أجلها. إنه ممتع وأخلاقيات عمله لا تصدق.