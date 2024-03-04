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رياضة

السيتي يحسم ديربي مانشستر بثلاثية أمام يونايتد

Lebanon 24
04-03-2024 | 03:00
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حسم مانشستر سيتي قمة الجولة الـ27 من الدوري الإنكليزي أمام جاره وغريمه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، بنتيجة 3-1.

وتقدم مانشستر يونايتد في نتيجة المباراة عبر ماركوس راشفورد مبكراً، تحديداً في الدقيقة الثامنة، لينهي فريق "الشياطين" الشوط الأول متقدماً في النتيجة.
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ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي محاولاته لتسجيل التعادل، وما هو تحقق عن طريق فيل فودين في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الـ80، سجل فودين الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يجهز النرويجي إيرلينغ هالاند على أحلام يونايتد ومدربه في إدراك التعادل، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفه مانشستر سيتي رصيده إلى 62 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 44 في المركز السادس.
المصدر: 24 ae
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