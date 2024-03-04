مرة أخرى.. تشارلتون تحطم الرقم القياسي لسباق 60 مترا حواجز

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باتت ديفين تشارلتون من جزر البهاما الحائزة الوحيدة مرة أخرى للرقم القياسي العالمي لسباق 60 مترا حواجز داخل القاعات للسيدات بعد أن حققت العداءة البالغة من العمر 28 عاما زمنا قدره 7.65 ثانية في بطولة العالم داخل القاعات الأحد.وحطمت تشارلتون الرقم السابق البالغ 7.67 ثانية والذي تقاسمته مع الأميركية تيا جونز.وحطمت تشارلتون الرقم القياسي الذي صمد لمدة 16 عاما عندما فازت في ألعاب ميلروز في 11 شباط، قبل أن تعادلها جونز في البطولة الأميركية بعدها بستة أيام.ولم تنافس جونز هذا الأسبوع في غلاسغو بسبب الإصابة.وحصلت الفرنسية سيرينا سامبا-مايلا على الميدالية الفضية بزمن قدره 7.74 ثانية، بينما حصلت البولندية بيا سكيسشوفسكا على البرونزية بزمن قدره 7.79 ثانية.