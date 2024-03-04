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رياضة

تكريم جاد الحاج وأمير سعود لانجازاتهما الوطنية

Lebanon 24
04-03-2024 | 05:49
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كرمت جمعية "جوائز بيروت الذهبية" مدرب منتخب لبنان لكرة السلة ونادي الحكمة جاد الحاج، وكابتن المنتخب ونجم النادي الرياضي أمير سعود، في الحفل الخاص بالفصل الأول من السنة، الذي أقامته في صالة السفراء في "كازينو لبنان".
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وسبق ان خصصت الجمعية تكريما رياضيا في كل من مناسباتها على مدار السنة، وتتابع في كل فصل تألق الرياضيين بهدف التأكيد على اهمية ما يقومون به من اجل رفع شأن لبنان، وتحديدا الذين يمثلونه ويمثلون أنديته على الساحة الخارجية.

وجاء تكريم الحاج الذي قاد أخيرا المنتخب الوطني الى الفوز بلقب كأس بيروت الدولية بنسختها الأولى، محققا الفوز في كل مبارياتها، بمشاركة سعود الذي تم تعيينه كابتنا للمنتخب. وقد اختارت الجمعية تكريمه لمساهمته الكبيرة ايضا في قيادة النادي الرياضي لاحراز لقب دورة دبي الدولية التي برز خلالها بشكلٍ كبير.

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