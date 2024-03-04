Advertisement

رياضة

جورجينا تنشر بطاقة دعوة لحفل زفاف مع التاريخ والعنوان.. هل ستتزوج وأخيراً من رونالدو؟ (صورة)

Lebanon 24
04-03-2024 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1171258-638451595710870189.jpg
Doc-P-1171258-638451595710870189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، الكثير من الجدل في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها بطاقة دعوة.
Advertisement

وقد فاجأت جورجينا الأحد، متابعيها على موقع "إنستغرام"، بنشرها دعوة عبر خاصية "الستوري" على حسابها لحفل زفاف، ووضعت صورة قلب على بطاقة الدعوة وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 أذار 2024.
 
جورجينا تنشر بطاقة دعوة مع التاريخ والعنوان.. هل هو إعلان رسمي لحفل زواجها مع رونالدو؟ (صورة)
فضلا عن ذلك، كتبت جورجينا موعد الساعة السابعة، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.

ولم توضح جورجينا تفاصيل أخرى، لكن بعض المتابعين رجحوا أن يتم خلال هذا الحفل، الإعلان رسميا عن زواجها من رونالدو في انتظار صدور أي بيانات أخرى سواء من الدون أو شريكته.

يذكر أن علاقة جورجينا مع كريستيانو رونالدو بدأت عام 2016 وأسفرت عن إنجاب طفلتين، علما بأن الدون لديه ثلاثة أطفال آخرين.

رياضة

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2024-03-04
09:03 | 2024-03-04
05:49 | 2024-03-04
04:30 | 2024-03-04
03:00 | 2024-03-04
01:00 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24