جورجينا تنشر بطاقة دعوة لحفل زفاف مع التاريخ والعنوان.. هل ستتزوج وأخيراً من رونالدو؟ (صورة)

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وقد فاجأت جورجينا الأحد، متابعيها على موقع "إنستغرام"، بنشرها دعوة عبر خاصية "الستوري" على حسابها لحفل زفاف، ووضعت صورة قلب على بطاقة الدعوة وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 أذار 2024. أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، الكثير من الجدل في الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها بطاقة دعوة.وقد فاجأت جورجينا الأحد، متابعيها على موقع "إنستغرام"، بنشرها دعوة عبر خاصية "الستوري" على حسابها لحفل زفاف، ووضعت صورة قلب على بطاقة الدعوة وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 أذار 2024.

فضلا عن ذلك، كتبت جورجينا موعد الساعة السابعة، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.



ولم توضح جورجينا تفاصيل أخرى، لكن بعض المتابعين رجحوا أن يتم خلال هذا الحفل، الإعلان رسميا عن زواجها من رونالدو في انتظار صدور أي بيانات أخرى سواء من الدون أو شريكته.



يذكر أن علاقة جورجينا مع كريستيانو رونالدو بدأت عام 2016 وأسفرت عن إنجاب طفلتين، علما بأن الدون لديه ثلاثة أطفال آخرين.