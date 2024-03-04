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رياضة

رسماً.. بيتكوفيتش مدربا جديدا لمنتخب الجزائر

Lebanon 24
04-03-2024 | 09:03
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن السويسري فلاديمير بيتكوفيتش وقع يوم الاثنين عقدا لتدريب "محاربي الصحراء" خلفا لجمال بلماضي.

وبعد وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي منتصف ليل أمس الأحد، وقع بيتكوفيتش على عقده صباح الاثنين في مقر الاتحاد الجزائري بدالي إبراهيم وسيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق  بملعب نلسون مانديلا.
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وكان الاتحاد الجزائري أعلن في 29 شباط الفائت عن تعيين بيتكوفيتش، بعد أكثر من شهر على إقالة بلماضي عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وأشرف بيتكوفيتش، المدرب الكرواتي-البوسني الأصل البالغ 60 عاما على المنتخب السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر إلى نادي بوردو الفرنسي. (روسيا اليوم) 
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