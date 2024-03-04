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رياضة

رد مثير من رونالدو على جماهير العين الإمارتي بعد هتافات "ميسي"

Lebanon 24
04-03-2024 | 12:30
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تعامل قائد النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بطريقة ذكية مع استفزاز الجماهير الإماراتية له قبيل انطلاق مباراة فريقه ضد مضيفه العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

 وخلال إجراء لاعبي فريق النصر عمليات الإحماء قبل صافرة البداية، هتفت جماهير العين باسم "ميسي ميسي ميسي"، الغريم التقليدي لرنالدو وذلك من أجل استفزاز الأخير.

ولكن النجم البرتغالي رد بطريقة ذكية على هذه الاستفزازات، حيث توجه صوب جماهير العين وقام بالتصفيق أمامهم.

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