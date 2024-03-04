Advertisement

رياضة

رسميا.. استدعاء نجم ريال مدريد لمنتخب المغرب

Lebanon 24
04-03-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1171405-638451793031266901.jpg
Doc-P-1171405-638451793031266901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم، خطابا رسميا إلى ريال مدريد، من أجل التمهيد لاستدعاء إبراهيم دياز إلى منتخب "أسود الأطلس"، بداية من التوقف الدولي المقبل.

 وكتب خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بصحيفة "ماركا"، على حسابه بمنصة "إكس":"أرسل الاتحاد المغربي، الوثائق الرسمية إلى ريال مدريد لإعلامه بوجود إبراهيم دياز في القائمة الأولية لأسود الأطلس في مباريات مارس".

 ويعمل الاتحاد المغربي والمدرب وليد الركراكي، على إقناع إبراهيم دياز منذ وقت طويل، بتمثيل أسود الأطلس.

 وينحدر دياز من والد مغربي وأم إسبانية، وأنهى خلال الفترة الأخيرة، بعض الإجراءات الروتينية قبل تمثيل أسود الأطلس، وتعتبر هذه أول مرة يتم فيها استدعاء إبراهيم دياز، في اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقالت التقارير إن دياز كان ينتظر تمثيل إسبانيا، لكنه لم يتلق مكالمة هاتفية من المدرب لويس دي لا فوينتي.

 وحصل دياز على وعد بأن يصبح لاعبا أساسيا مع المنتخب المغربي، الذي احتل المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر.

 وشارك دياز في مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا، وكان ذلك في مباراة ودية أمام ليتوانيا قبل يورو 2020، وبذلك فإنه لديه إمكانية تغيير جنسيته الرياضية للمغرب.

 وسجل اللاعب البالغ 24 عاما، 4 أهداف بالدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا بكأس ملك إسبانيا ومثله في كأس السوبر، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

 وسيواجه منتخب المغرب نظيريه أنغولا وموريتانيا وديا في 22 و26 مارس الحالي، ثم يلعب ضد زامبيا وجمهورية الكونغو في يونيو المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:24 | 2024-03-05
02:00 | 2024-03-05
01:44 | 2024-03-05
00:56 | 2024-03-05
00:20 | 2024-03-05
23:47 | 2024-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24