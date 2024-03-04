إنريكي يعلن نيته حول مستقبل مبابي!

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تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن مستقبل كيليان مبابي، لاعب الفريق في الفترة القادمة، في ظل الأنباء التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق العاصمي.وشهدت الفترة الماضية، قلة مشاركات مبابي مع باريس، إذ يستعد إنريكي للعمل بدون النجم الفرنسي، وهذا ما ظهر في المباريات الأخيرة التي لم يكمل فيها اللاعب الـ 90 دقيقة.وفي مباراة باريس الأخيرة أمام موناكو في الدوري الفرنسي، قرر إنريكي استبدال مبابي، بين شوطي المباراة، وقبلها شارك في 65 دقيقة أمام رين، و28 دقيقة أمام ليل.وأكد المدرب الإسباني، في المؤتمر الصحفي لمباراة باريس أمام ريال سوسييداد، في دوري أبطال أوروبا، أن طريقته مع مبابي لن تتغير في المسابقة الأوروبية وستكون كما يفعل في الدوري الفرنسي.ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة سوسييداد، مساء الثلاثاء القادم في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما حسم الفريق الفرنسي مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد.(goal.com)