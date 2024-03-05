سابقة تخصّ "حكم مباراة" ستشهدها الملاعب الإنكليزية.. هذه هي تفاصيلها

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سيكون صني سينغ جيل أول حكم من أصل هندي يدير مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، السبت.واختير سينغ جيل، الإثنين، كحكم ساحة في مباراة كريستال بالاس ضد لوتون على ملعب سيلهورست بارك في لندن.وقالت رابطة الدوري الانكليزي: "سيصبح أول بريطاني من أصل جنوب آسيوي يدير مباراة في المسابقة".ويسير سينغ جيل على خطى والده، جارنايل سينغ جيل، الذي يظل الحكم الوحيد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الذي يرتدى عمامة.ولد جارنايل سينغ جيل في الهند وانتقل إلى إنجلترا مع والدته وشقيقته عندما كان في الثالثة من عمره.(سكاي نيوز عربية)