التواصل مقطوع بين صلاح ومنتخب مصر.. وتمني من ليفربول!

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قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، إيهاب الكومي، إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، "لم يتمكن من التواصل حتى الآن" مع قائد المنتخب ولاعب ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، وذلك في خضم جدل ومزاعم حول خلاف بين الجانبين.وصرح الكومي لوسائل إعلام محلية، الإثنين، أن "جهاز المنتخب بقيادة حسام وإبراهيم (حسن) لم يستطع حتى الآن التواصل مع محمد صلاح"، مضيفًا أنه لم يحدث "أي اجتماع حتى الآن" بين الجهاز الفني الجديد للمنتخب وصلاح، وذلك منذ تولي حسن، وهو لاعب سابق له تاريخ مميز في الكرة المصرية، تدريب الفراعنة الشهر الماضي.لكن المسؤول نفى "وجود خلافات" بين الطرفين، موضحا أن وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، "سيعقد جلسة بين الطرفين لتهيئة الأجواء في المنتخب".وأشار اتحاد الكرة المصري في بيان هذا الأسبوع، أنه تلقى خطابا من نادي ليفربول يطالب بعدم المطالبة بضم صلاح للمنتخب خلال الشهر الجاري، بسبب إصابته والمخاوف من تفاقمها.(الحرة)