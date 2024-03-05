إشتباكات بين جمهور النصر السعودي والعين الإماراتي.. شاهدوا الفيديو

كل الجماهير السعودية اللي تشرفنا بالامارات هم على العين وعلى الراس وبما فيهم جماهير النصر ، ماحدث بعد المباراة يمثل أصحابها فقط ، نحن أهل وإخوان ولاتنجرفوا خلف الفتن 🙏🙏🇸🇦🇦🇪#الاياب_للعشاق_وليس_للمشجعين #العين_النصر #جماهير_العين #جماهير_النصر
pic.twitter.com/c3mhMFQw6r
— صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) March 5, 2024
كل الجماهير السعودية اللي تشرفنا بالامارات هم على العين وعلى الراس وبما فيهم جماهير النصر ، ماحدث بعد المباراة يمثل أصحابها فقط ، نحن أهل وإخوان ولاتنجرفوا خلف الفتن 🙏🙏🇸🇦🇦🇪#الاياب_للعشاق_وليس_للمشجعين #العين_النصر #جماهير_العين #جماهير_النصر
pic.twitter.com/c3mhMFQw6r
اعتداء جماهير العين على مجلس جماهير #النصر بعد نهاية المباراة !!!
#الاياب_للعشاق_وليس_للمشجعين
pic.twitter.com/xLYlrf8sNO
— كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) March 4, 2024
اعتداء جماهير العين على مجلس جماهير #النصر بعد نهاية المباراة !!!
#الاياب_للعشاق_وليس_للمشجعين
pic.twitter.com/xLYlrf8sNO