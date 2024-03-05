إشتباكات بين جمهور النصر السعودي والعين الإماراتي.. شاهدوا الفيديو

كل الجماهير السعودية اللي تشرفنا بالامارات هم على العين وعلى الراس وبما فيهم جماهير النصر ، ماحدث بعد المباراة يمثل أصحابها فقط ، نحن أهل وإخوان ولاتنجرفوا خلف الفتن 🙏🙏🇸🇦🇦🇪#الاياب_للعشاق_وليس_للمشجعين #العين_النصر #جماهير_العين #جماهير_النصر

pic.twitter.com/c3mhMFQw6r — صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) March 5, 2024 Advertisement

أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع الإثنين، جدلا، وذلك بعد أن أظهر وقوع اشتباك بالأيدي بين قسم من جماهير العين الإماراتي والنصر السعودي بعد نهاية مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي سفيان رحيمي.ووسط حالة الاحتقان بين بعض جماهير الفريقين نظرا لما حدث بعد المباراة، حاول البعض تهدئة الموقف واحتوائه وأكد بعض مشجعي العين أن أولئك الذين اشتبكوا مع بعض جماهير النصر لا يعبرون عن أخلاق جماهير "الزعيم". (سي ان ان)