Advertisement

رياضة

إشتباكات بين جمهور النصر السعودي والعين الإماراتي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
05-03-2024 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1171608-638452277768354395.png
Doc-P-1171608-638452277768354395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع الإثنين، جدلا، وذلك بعد أن أظهر وقوع اشتباك بالأيدي بين قسم من جماهير العين الإماراتي والنصر السعودي بعد نهاية مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. 
Advertisement

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" مقاطع فيديو أظهرت اشتباكات بالأيدي بين بعض جماهير الفريقين، وذلك بعد نهاية المباراة بفوز العين بهدف نظيف سجله اللاعب المغربي سفيان رحيمي. 

ووسط حالة الاحتقان بين بعض جماهير الفريقين نظرا لما حدث بعد المباراة، حاول البعض تهدئة الموقف واحتوائه وأكد بعض مشجعي العين أن أولئك الذين اشتبكوا مع بعض جماهير النصر لا يعبرون عن أخلاق جماهير "الزعيم". (سي ان ان)
المصدر: سي ان ان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:44 | 2024-03-05
04:29 | 2024-03-05
04:00 | 2024-03-05
03:31 | 2024-03-05
03:00 | 2024-03-05
02:00 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24