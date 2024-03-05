آرسنال يُمطر شباك شيفيلد يونايتد

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أمطر نادي آرسنال شباك مستضيفه شيفيلد يونايتد بسداسية نظيفة الاثنين في ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتناوب على تسجيل الأهداف كل من مارتن أوديغارد (5) وجايدن بوغل بالخطأ في مرمى فريقه (13) وغابريال مارتينيلي (15) وكاي هافيرتز (25) وديكلان رايس (39) وبين وايت (58).ورفع "المدفعجية" رصيدهم إلى 61 نقطة في المركز الثالث على جدول الترتيب بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي الثاني ونقطتين عن ليفربول المتصدر.في المقابل تجمّد رصيد شيفيلد عند 13 نقطة في المركز الأخير.وسجّل آرسنال 5 أهداف خلال الشوط الأول لمباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ مايو/أيار 2003 أمام ساوثهامبتون.وبات آرسنال ثاني فريق في تاريخ الدرجة الإنجليزية العليا يسجل 5 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية خارج أرضه بعد بيرنلي عام 1961.كما أصبح أول فريق يحقق 3 انتصارات متتالية خارج أرضه بفارق 5 أو أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي بجميع درجاته الأربع.وعادل آرسنال أكبر فوز له خارج أرضه في الدوري الانجليزي الممتاز المسجل الشهر الماضي على حساب ويست هام بنفس النتيجة.في المقابل أصبح شيفيلد يونايتد أول فريق يخسر 3 مباريات متتالية على أرضه بفارق 5 أهداف أو أكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي بجميع درجاته الأربع.كما بات شيفيلد أول فريق يخسر 4 مباريات على أرضه بفارق 5 أو أكثر في موسم واحد من الدرجة الإنجليزية العليا.(بي إن سبورتس)