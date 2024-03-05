وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل

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تسببت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بالكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، حول ما إذا كانت ستعلن زواجها من حبيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، الخامس من آذار.فقد نشرت جورجينا صورة على موقع "إنستغرام"، لما بدا أنه دعوة لحفل زفاف، بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ووضعت عارضة الأزياء صورة قلب على بطاقة دعوة وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 آذار 2024. كما كتبت جورجينا موعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.ولم تكشف جورجينا تفاصيل أخرى عن الحدث، لكن العديد من المتابعين رجحوا أن يتم خلال هذا الحفل الإعلان رسميا عن زواجهما في انتظار صدور أي بيانات أخرى سواء من الدون أو شريكته.وقبل هذه الخطوة، ظهرت جورجينا الجمعة الماضي في أسبوع الموضة في باريس بفستان طويل أحمر مستوحى من قميص رونالدو رقم 7 مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، ويحمل اسمه وتوقيعه.وتعود بداية علاقة كريستيانو وجورجينا إلى عام 2016، بعد عامين تقريبا من انتهاء آخر علاقة عاطفية له، جمعته بعارضة أزياء شهيرة.ويعد انتقال الثنائي إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً، يقود كريستيانو حالياً فريق نادي النصر السعودي، بعد التعاقد معه حتى عام 2025. (نواعم)