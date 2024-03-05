ريال مدريد يحصّن نفسه.. بسبب مبابي

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حصن ريال مدريد نفسه من تكرار سيناريو 2022 مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لتأمين انتقاله بسلام إلى "سانتياجو برنابيو".وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أنه سينتقل مجانا إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، وضع ريال مدريد شرطا جزائيا مزدوجا عندما وقع العقد المبدئي مع كيليان مبابي قبل 3 أسابيع.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هذا الشرط الجزائي يقدر بعدة ملايين، ويهدف لمنع أحداث 2022 من التكرار، عندما قرر مبابي التراجع عن قرار التوقيع مع ريال مدريد في اللحظات الأخيرة.وأوضح أن مبابي إذا قرر عدم الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، فسيتعين عليه دفع مبلغ، وإذا قرر الميرنجي عدم التوقيع معه، فسيتعين عليهم دفع نفس المبلغ للاعب.وسبق أن ذكرت تقارير بأن مبابي سيعلن مستقبله بمجرد انتهاء مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.(موقع كورة)