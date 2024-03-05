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رياضة

بطولة أوروبية شهيرة تغير اسمها لـ"دوري ماكدونالدز".. ما هي؟!

Lebanon 24
05-03-2024 | 05:44
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اشترت شركة ماكدونالدز للمطاعم حقوق التسمية، لدوري بين أقوى دوريات أوروبا لكرة القدم، بحسب ما كشفته مصادر أوروبية الثلاثاء. 

ووفقاً لصحيفة "الصن" البريطانية، حصل مطعم ماكدونالدز على حقوق التسمية للدوري الفرنسي، مما سيعني إن الدوري سيسمى "ماكدونالدز ليغ 1".
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وارتبط اسم الدوري بشركة "أوبر إيتس"، وهي شركة توصيل الطعام التابعة لشركة "أوبر"، لخمس أعوام ماضية، لكن الشراكة الآن انتهت، واسم الدوري سيرتبط بماكدونالدز. وستدفع شركة ماكدونالدز 20 مليون يورو سنويا، من أجل تغيير اسم الدوري الفرنسي، وفق الصحيفة نفسها.

ولم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن، لكن وفقا لإذاعة مونتي كارلو، فإن اسم "دوري ماكدونالدز" سيتم اعتماده من الموسم المقبل في فرنسا.

ويعاني الدوري الفرنسي من القدرة على توقيع عقود ضخمة مع رعاة وشركات كبرى بأرقام مرتفعة، بسبب ضعف المنافسة بالدوري، الذي هيمن عليه باريس سان جرمان في الأعوام الأخيرة. (سكاي نيوز)
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