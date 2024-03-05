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رياضة

تطور جديد في أزمة استدعاء صلاح لمنتخب مصر.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-03-2024 | 10:03
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كد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي، أن الاتحاد استدعى محمد صلاح لمعسكر "الفراعنة" المقبل وذلك على الرغم من طلب فريقه ليفربول بإعفائه بسبب معاناته من الإصابة.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "الأجندة الدولية تبدأ يوم 18 آذار الجاري، ومن حق الجهاز الفني للمنتخب استدعاء المحترفين من الخارج، باتباع اللائحة الخاصة باستدعاء اللاعبين المتواجدين خارج مصر، وبناء عليه تم إرسال خطاب رسمي لنادي ليفربول من أجل ضم محمد صلاح".
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وأضاف: "ما زال هناك وقت طويل حتى بداية الأجندة الدولية، وما زالت هناك 4 مباريات لليفربول في المنافسات الإنجليزية، وإذا تعافى محمد صلاح وشارك مع ناديه فسيتواجد في معسكر منتخب مصر، وقمنا باستدعاء اللاعب بمخاطبة رسمية، وفقا للائحة التي تنص على مخاطبة أي ناد قبل الأجندة بـ15 يوما، وصلاح قيمة كبيرة لمصر أمام العالم".

وتابع: "محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر على اتصال مباشر مع الجهاز الطبي في ليفربول الإنجليزي، وبدلا من إثارة الأزمات، علينا دعم ومساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، وصلاح سينضم للمنتخب حال التأكد من سلامته ومشاركته مع ليفربول، وهو سيكون حريصا على التواجد مع الفراعنة حال سلامته تماما وجاهزيته فنيا وبدنيا". (روسيا اليوم) 
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