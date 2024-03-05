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رياضة

إشارة غامضة من رونالدو لجماهير العين الاماراتي.. ماذا يقصد؟ (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2024 | 15:00
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غصت منصات التواصل الاجتماعي بفيديو لكريستيانو رونالدو وهو يوجه إشارة "غامضة" للجماهير عقب نهاية مباراة فريقه النصر السعودي ضد العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

 ووثقت الكاميرات فيديو لرونالدو خلال خروجه من ملعب المباراة وتوجهه إلى غرفة تغيير الملابس وهو يشير بيده لجماهير العين الإماراتي مبتسما وذلك عقب خسارة فريقه بهدف دون رد.

وقال الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل المنتمي لنادي النصر، إن رونالدو يقصد بإشارته لجماهير العين المنتشية بفوز فريقها، أن الحسم سيكون في مباراة الإياب في ملعب "الأول بارك".

ويستضيف النصر على ملعبه "الأول بارك" في الرياض، نادي العين الاثنين المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لتحديد المتأهل منهما للمربع الذهبي.

( روسيا اليوم)
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