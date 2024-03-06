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رياضة

تعليق غامض من ناصر الخليفي على أنباء رحيل مبابي

Lebanon 24
06-03-2024 | 01:10
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علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على الأنباء مؤخرا حول اقتراب رحيل نجم الفريق كيليان مبابي نهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وبلغ باريس سان جيرمان الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوز على مضيفه ريال سوسييداد 2-1 الثلاثاء، في إياب ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
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وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، تؤكد أن مبابي أبلغ إدارة النادي الفرنسي بقراره النهائي بمغادة سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي بشكل حر عقب نهاية عقده.

وقال ناصر الخليفي في تصريحات لقناة Canal+ Foot الفرنسية عقب مباراة اليوم: "إنريكي؟ لمدرب هو من يقرر ونحن خلفه، كل خيار فني وتكتيكي متروك له".
وأضاف: "مبابي؟ إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن الفريق بأكمله لعب بشكل جيد للغاية اليوم، لقد سجل هدفين بالنسبة لي إنه الأفضل".

وختم الخليفي حديثه قائلا: "لا أستطيع تأكيد رحيل كيليان مبابي، فالنادي دائما هو من يوصل كل ما يتعلق بنا، إنه متعاقد هنا ولكننا نبني شيئا للمستقبل".

ولم تكشف التقارير الصحفية عن وجهة مبابي المقبلة عقب مغادرة باريس سان جيرمان، ولكن بالطبع الجميع أكد أن الأقرب بقوة كبيرة جدا هو انضمامه إلى ريال مدريد.

ويواجه باريس سان جيرمان، منافسه ريمس، الأحد المقبل 10 آذار، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
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