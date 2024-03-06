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رياضة

بالتعاون مع رونالدو .. تركي آل الشيخ يحضر لمفاجأة جديدة

Lebanon 24
06-03-2024 | 01:44
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كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة جديدة لعشاق الرياضة، في السعودية والعالم أجمع.

وأعلن آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إقامة مشروع ضخم مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في العاصمة الرياض.

وأشار إلى أن المشروع المشترك مع رونالدو، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، خلال الأشهر القادمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصف تركي آل الشيخ، الأسطورة البرتغالية بـ"الأفضل في العالم" في مجال كرة القدم، قائلا: "انتظروا مفاجآت كبيرة قريبا".
ودائما ما يقوم آل الشيخ برعاية العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، التي تستضيفها السعودية، آخرها كأس مصر بين العملاقين الأهلي والزمالك، وقبلها بطولة "موسم الرياض" الودية، التي جمعت الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

يذكر أن آل الشيخ أكد في وقت سابق، على إقامة مشروع ترفيهي ضخم، بالتعاون مع البرتغالي رونالدو، في "موسم الرياض" المقبل.
 
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