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رياضة

قبل مواجهة الليلة.. مطالبات بسجن مدرّب "ريال مدريد" والسبب؟!

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:48
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طالبت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بسجن مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

وأشارت النيابة في بيان، إلى أن ذلك جاء بسبب تهم بالتهرب من دفع أكثر من مليون يورو (أكثر من 1.09 مليون دولار) عامي 2014 و2015، وذلك لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته، بحسب وكالة فرانس برس.
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وتولى "كارليتو" تدريب ريال مدريد عام 2013، قبل أن يغادر في سنة 2015، للإشراف على تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.

وأشرف أنشيلوتي في وقت لاحق على تدريب نادي نابولي الإيطالي وفريق إيفرتون الإنكليزي، قبل العودة إلى ريال مدريد عام 2021، حيث من المتوقع أن ينتهي عقده بعد التجديد في صيف 2026.  (الحرة)
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