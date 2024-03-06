تألقت بفستان ضيق من الشيفون.. ما جديد زواج جورجينا ورونالدو؟ (فيديو)

كان خبر زواج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، الأكثر تداولًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد مشاركة الأخيرة بطاقة دعوة مرفقة باسمها، وتاريخ يوم أمس الثلاثاء 5 آذار.

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وكانت جورجينا اكتفت بمشاركة بطاقة الدعوة فقط دون الكشف عن استعدادها للزواج، إلَّا أن الكثيرين أكَّدوا استعدادها للزواج رسمياً برونالدو، لكن العارضة أنهت حالة الجدل التي أثارتها حول احتمالية زواجها من النجم البرتغالي، ونشرت فيديو قصيرا عبر خاصية "القصص" على حسابها في موقع "إنستغرام"، وكانت تروج فيه لإحدى ماركات العطور العربية السعودية، واتضح أن بطاقة الدعوة هذه بمثابة تشويق لمتابعيها عن تواجدها في الحدث الأبرز بالرياض، الخاص بدار المجوهرات الإيطالية "روبيرتو كوين".

وشاركت جورجينا سلسلة صور تستعرض فيها إطلالتها الأنيقة، إذ تألقت بفستان أسود ضيق من قماش الشيفون، زادته جمالًا وأناقة بقلادة عريضة مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة من تصميم "روبيرتو كوين".