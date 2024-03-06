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رياضة

قبل مواجهة سبارتا براغ ومانشستر سيتي.. ليفربول يتلقى نبأ سارا

Lebanon 24
06-03-2024 | 10:14
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شارك المصري محمد صلاح في التدريبات الجماعية لفريقه ليفربول للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، وذلك قبل مواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، ليؤكد "مو" جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وظهر صلاح في مقطع فيديو نشره فريقه على منصة "إكس" وهو يتدرب بشكل عادي مع زملائه يوم الأربعاء عشية مواجهة ليفربول ومضيفه سبارتا براغ التشيكي المقررة غدا الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على أن يلعب "الريدز" ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنكليزي الأحد المقبل.
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وكان صلاح تعرض لإصابة عضلية في فخذه خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا في 18 كانون الثاني الماضي، وسافر بعدها بأيام إلى ليفربول لتلقي العلاج، علما بأن منتخب "الفراعنة" ودع لاحقا من ثمن النهائي أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح. (روسيا اليوم) 
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