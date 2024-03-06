بسبب تصرفه.. نجم الهلال الدوسري يشعل مواقع التواصل (فيديو)

أثار تصرف نجم الهلال سالم الدوسري مع حارس اتحاد جدة عبد الله المعيوف بعدما سجل هدفا في شباكه خلال مباراة فريقيهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، تفاعلا واسعا على منصات التواصل.

وسجل الدوسري الهدف الثاني في شباك المعيوف في الدقيقة 43، بعدما تلقى كرة عرضية من مالكوم من جهة اليمين قابلها (الدوسري) بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفور تسجيل الدوسري لهدفه احتفل مع الجماهير الهلالية، وتوجه بعدها إلى زميله السابق حارس الاتحاد المعيوف ليصافحه ويحتضنه ثم قبله فيما يشبه الاعتذار له، في موقف رائع نال استحسان الجماهير.

وسبق أن لعب الدوسري والمعيوف معا في صفوف نادي الهلال خلال المواسم الماضية، قبل أن يقرر المعيوف الانضمام لصفوف الاتحاد في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري، بعد رحلة مميزة مع الهلال امتدت سبع سنوات. ( روسيا اليوم)