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رياضة

منع الروس من المشاركة بحفلي افتتاح وختام الألعاب البارالمبية

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:00
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لن يسمح للرياضيين الروس والبيلاروس الذين يتنافسون تحت راية محايدة في الألعاب البارالمبية في باريس 2024 بالمشاركة في حفلي الافتتاح والختام وفقا لتوجيهات اللجنة البارالمبية الدولية.

 وكانت اللجنة البارالمبية الدولية، منعت روسيا وبيلاروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، كما علقت عضوية اللجنتين لكلا البلدين، لكن سمح للرياضيين بالمنافسة تحت علم محايد وبشروط صارمة.

وعلى الرغم من ذلك، لم تسمح اللجنة البارالمبية الدولية، للرياضيين البارالمبيين المحايدين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في حفلي الافتتاح والختام في دورة الألعاب البارالمبية المقررة في باريس هذا الصيف.

 وقالت اللجنة البارالمبية الدولية في بيان يوم الأربعاء "بما أن الرياضيين (الروس والبيلاروس) سيشاركون بصفة فردية ومحايدة، ولن يسيروا في الحفل الافتتاحي في 28 أب ولن يكون لديهم حامل علم في الحفل الختامي في 8 أيلول".

 ولن يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس بإظهار أي شيء يرمز إلى جنسيتهم، من الرموز إلى الأناشيد، في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

 وسيرفع العلم الأبيض المحايد الذي يحمل حروف "NPA" التي ترمز إلى الرياضيين البارالمبيين المحايدين، فيما سيتم عزف النشيد البارالمبي في الملعب، بالإضافة إلى عدم تسجيل نتائج الصاعدين إلى منصات التتويج على جدول الميداليات الرسمية.

 واعتبرت اللجنة البارالمبية الروسية أن هذه الشروط "تمييزية".

( روسيا اليوم)
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