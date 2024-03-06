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رياضة

ريال مدريد يطرد لايبزيغ من دوري الأبطال

Lebanon 24
06-03-2024 | 23:33
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تأهّل ريال مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء على الرغم من تعادله مع ضيفه لايبزيغ الألماني 1-1 في إياب ثمن النهائي.

سجّل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف ريال (65)، والمجري ويلي أوربان للضيوف (68).
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وكان ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات في المسابقة القارية الام (14) حسم الذهاب 1-0 في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً بسبب عدم احتساب هدف لأصحاب الأرض بداعي التسلل.

وفشل "ميرينغي" الذي انهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 انتصارات) في تسجيل رقم قياسيّ خاص بعدد الانتصارات المتتالية في دوري الأبطال خلال نسخة واحدة، مكتفياً بسبع انتصارات، وهو رقم سبق أن سجّله خلال موسم 2014-2015 مع مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.(سكاي نيوز عربية)


المصدر: سكاي نيوز عربية
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