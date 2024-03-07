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رياضة
يثير إعجاب لابورتا.. برشلونة يتصل بأرتيتا لخلافة تشافي
Lebanon 24
07-03-2024
|
01:52
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اتصلت إدارة برشلونة بالإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، لاستطلاع رأيه بشأن تدريب البارسا في الموسم المقبل.
وكان تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، أعلن رحيله بشكل رسمي عن قيادة الفريق بنهاية الموسم الحالي.
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ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أرتيتا يعد أحد المدربين الذين يثيرون إعجاب خوان لابورتا رئيس برشلونة، لذا يضعه ضمن خيارات قيادة البارسا بالموسم المقبل.
وأشارت إلى أن برشلونة لا يتجاهل ما يقدمه أرتيتا حاليا مع آرسنال، لا سيما أنه يناسب الملف الشخصي الذي يبحث عنه البارسا ليحل محل تشافي.
وأوضحت: "رغم تصريح أرتيتا نفسه بأن أنباء ارتباطه بتدريب برشلونة كاذبة، لكن يمكننا تأكيد أن إدارة البارسا اتصلت بمقربين من المدرب الإسباني لمعرفة موقفه، ثم اتصلت بالمدرب نفسه".
ويرتبط ميكيل أرتيتا بعقد مع نادي آرسنال حتى صيف 2025، كما أنه يقدم موسمًا رائعًا مع الجانرز ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ونقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. (كووورة)
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