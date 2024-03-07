تتصاعد الأزمة بين منتخب مصر ونادي "ليفربول" الإنكليزي، بسبب النجم محمد صلاح، الذي تعرّض للإصابة مع "الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية خلال شهر كانون الثاني الماضي، فاللاعب غادر معسكر منتخب بلاده في البطولة القارية، ليستكمل برنامجه العلاجي في "ليفربول"، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل في مصر.

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وغاب محمد صلاح عن مباراتي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم تواصل غيابه عن 4 مباريات مع نادي "ليفربول"، قبل عودته في مواجهة "برينتفورد" التي تندرج ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لكن الإصابة تجددت مرة أخرى ليغيب مجدداً عن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب منذ تلك المباراة. وفي هذا الصدد، طلب "ليفربول" بخطاب رسمي من مسؤولي منتخب مصر، عدم استدعاء محمد صلاح لمباراتي "الفراعنة" في التوقف الدولي المقبل لأنه ما زال يتعافى من الإصابة، ولكن طلبهم تم رفضه في الأخير، إذ قرّر منتخب مصر بقيادة حسام حسن الذي تولّى مهمة قيادة المنتخب مؤخراً بعد رحيل روي فيتوريا عن "الفراعنة"، اختيار صلاح في القائمة الدولية المشاركة في كأس Winsunited الودي خلال الفترة بين 22 و26 آذار، بمشاركة "كرواتيا وتونس ونيوزيلندا".





وكشف اتحاد الكرة المصرية في بيان نُشر عبر جريدة "المصري اليوم"، عن أن الاتحاد تلقى بالفعل خطاباً من "ليفربول"، يطلبون فيه إعفاء محمد صلاح من التواجد في معسكر آذار. وفي الحقيقة، يرى الاتحاد أنه يحق له ولمنتخب مصر، ضم أي لاعب محترف، خاصةً أنه في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمّه من عدمها تعود إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.





كيف علق المدرّب حسن على كل هذا؟ وغاب محمد صلاح عن مباراتي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم تواصل غيابه عن 4 مباريات مع نادي "ليفربول"، قبل عودته في مواجهة "برينتفورد" التي تندرج ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لكن الإصابة تجددت مرة أخرى ليغيب مجدداً عن تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب منذ تلك المباراة. وفي هذا الصدد، طلب "ليفربول" بخطاب رسمي من مسؤولي منتخب مصر، عدم استدعاء محمد صلاح لمباراتي "الفراعنة" في التوقف الدولي المقبل لأنه ما زال يتعافى من الإصابة، ولكن طلبهم تم رفضه في الأخير، إذ قرّر منتخب مصر بقيادة حسام حسن الذي تولّى مهمة قيادة المنتخب مؤخراً بعد رحيل روي فيتوريا عن "الفراعنة"، اختيار صلاح في القائمة الدولية المشاركة في كأس Winsunited الودي خلال الفترة بين 22 و26 آذار، بمشاركة "كرواتيا وتونس ونيوزيلندا".وكشف اتحاد الكرة المصرية في بيان نُشر عبر جريدة "المصري اليوم"، عن أن الاتحاد تلقى بالفعل خطاباً من "ليفربول"، يطلبون فيه إعفاء محمد صلاح من التواجد في معسكر آذار. وفي الحقيقة، يرى الاتحاد أنه يحق له ولمنتخب مصر، ضم أي لاعب محترف، خاصةً أنه في وقت الأجندة الدولية، ومسألة ضمّه من عدمها تعود إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

بدوره، علّق المدرّب حسام حسن الذي من المقرّر أن يبدأ مهمته الأولى في شهر آذار الجاري، على عدم انضمام أي لاعب إلى معسكر آذار بسبب الإصابة، قائلاً في بيان عبر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الجهاز الفني لمنتخب مصر حريص في المقام الأول على سلامة اللاعبين، وفي حال إصابة أي منهم سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي للمنتخب خلال وجوده داخل المعسكر وبالتنسيق مع ناديه بكل شفافية".

وأضاف البيان، أن حسن تواصل هاتفياً مع جميع اللاعبين المحترفين الموجودين في قائمة المعسكر المقبل، من أجل الاطمئنان عليهم وترتيب مواعيد سفرهم خلال الشهر الجاري إلى مصر. لكن في الحقيقة، حسام حسن المدير الفني، وشقيقه إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، لم يتمكنّا من الاتصال بقائد المنتخب محمد صلاح حتى الآن لتأكيد استدعائه إلى معسكر "الفراعنة"، ليتواصل بالتالي الجدل في الشارع الرياضي المصري، بسبب لغز اختفاء قائد منتخب بلادهم.