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رياضة
بعد مطالب بسجنه لأكثر من 4 سنوات.. هذا ما قاله أنشيلوتي
Lebanon 24
07-03-2024
|
03:30
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علق كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد الإسباني، على بيان مكتب المدعي العام الإقليمي في مدريد الذي صدر أمس الأربعاء، ويهدد المدرب الإيطالي بالسجن لاتهامه بالتهرب الضريبي.
وكان المدعي العام في مدريد، طالب بسجن أنشيلوتي لمدة 4 سنوات و9 أشهر بتهمة التهرب من دفع أكثر من مليون يورو عامي 2014 و2015، لعدم إعلانه عن إيرادات حقوق استثمار صورته بين عامي 2013 و2014 خلال ولايته الأولى رفقة "الميرنغي".
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وعلق أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل (1-1) ضد لايبزيغ بدوري الأبطال: "إنها قصة قديمة بدأت منذ 8 سنوات".
وأضاف: "يعتقد مكتب المدعي العام أنني كنت مقيما ولم أكن كذلك، لقد دفعت الغرامة بالفعل، وأنا بريء".
وكان بيان مكتب المدعي العام، أكد أن "أنشيلوتي أخفى الدخل الذي حصل عليه من حقوق الصور خلال تلك الفترة (2014-2015)، وحوله إلى خارج إسبانيا عبر شبكة معقدة من الشركات والصناديق".
وانتهى البيان إلى أن "مدرب ريال مدريد قدم إقرارات الدخل الشخصي، لكنها تضمنت فقط الراتب والمكافآت، دون أي إشارة إلى حقوق الصور".
وحسم ريال مدريد التأهل بنتيجة (2-1) في مجموع المباراتين، مستفيدا من انتصاره في الذهاب بألمانيا بهدف نظيف. (روسيا اليوم)
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