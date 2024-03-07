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رياضة

بتصريح غامض.. مدرب ليفربول يشعل أزمة صلاح ومنتخب مصر

Lebanon 24
07-03-2024 | 08:23
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أشعل المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب أزمة انضمام الجناح الدولي المصري محمد صلاح لمنتخب "الفراعنة" خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بتصريح غامض.

وطلب ليفربول قبل أيام إعفاء صلاح "المصاب" من معسكر "الفراعنة" الذي يبدأ في 18 آذار الحالي، فيما رد الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة التحاق قائده بالمنتخب في حال مشاركته في المباريات مع ليفربول قبل ذلك التاريخ. 
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ولم يخض صلاح أي مباراة مع ليفربول منذ منتصف فبراير الماضي بسبب معاناته من الإصابة، لكنه شارك أمس الأربعاء بشكل عادي في التدريبات الجماعية لـ"الريدز" استعدادا لمواجهة سبارتا براغ المقررة مساء اليوم الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليفربول وسبارتا براغ، سئل كلوب عن مشاركة صلاح في تدريبات ليفربول للمرة الأولى بعد غياب دام لنحو شهر، ليرد المدرب الألماني قائلا: "نعم، سافر صلاح معنا (لمواجهة سبارتا براغ )، لقد تدرب لمدة يومين، وهو مليء بالطاقة.. صلاح يبدو سعيدا ولديه طاقة بعد عودته من الإصابة.. نريد أن نكون حذرين، لكنها فترة مكثفة للغاية من الموسم نريد الاستفادة منه، إنها أخبار جيدة".

وعن انضمامه لمنتخب مصر قال كلوب، إن قرار انضمام صلاح لمعسكر بلاده خلال التوقف الدولي هذا الشهر لا يعود إليه.

وتابع "سيتخذ قسم آخر في ليفربول القرار. سنرى المدة التي يمكنه لعبها الآن. الأمر ليس في يدي، لسنا منخرطين".

ولم يوضح كلوب أي قسم في ليفربول سيقرر ما إن كان صلاح سينضم لمنتخب مصر أم لا، ليفتح بابا آخرا للجدل. (روسيا اليوم) 
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