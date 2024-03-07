سبب جديد وراء غضب مبابي من الخليفي.. ما هو؟





وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن طول المفاوضات حول الاتفاق على شروط رحيل مبابي عن باريس بنهاية الموسم الجاري أكثر ما يزعج اللاعب.

Advertisement

وأضافت أن خطوة رحيل كيليان تتوقف حاليا على الوصول لاتفاق مالي بين اللاعب وإدارة بي إس جي أو ناديه الجديد. كشف تقرير صحفي فرنسي، سببا جديدا وراء غضب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من ناصر الخليفي رئيس النادي.وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أن طول المفاوضات حول الاتفاق على شروط رحيل مبابي عن باريس بنهاية الموسم الجاري أكثر ما يزعج اللاعب.وأضافت أن خطوة رحيل كيليان تتوقف حاليا على الوصول لاتفاق مالي بين اللاعب وإدارة بي إس جي أو ناديه الجديد.

وربطت الصحيفة غضب مبابي بما قاله اللاعب عقب التأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على حساب ريال سوسيداد.



وعلق النجم الباريسي قائلا "علاقتي بالمدرب لويس إنريكي أكثر من جيدة، لدي مشاكل عديدة هنا ولكنه خارج دائرة هذه المشاكل".



وينتهي تعاقد كيليان مبابي البالغ 25 عاما مع الفريق الباريسي في 30 حزيران المقبل. (روسيا اليوم)