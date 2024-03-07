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رياضة

إصابة خطيرة لـ لاعب مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
07-03-2024 | 15:00
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تعرض نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي، البرتغالي ماتيوس نونيز، لإصابة مروعة خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد كوبنهاغن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 وغادر نونيز ملعب المباراة في الشوط الثاني بعد سقوطه، متأثرا بإصابة في يده.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض إصبع اللاعب البرتغالي للثني بشكل غريب.

وهرع الفريق الطبي لأرض الملعب على الفور، لإعادة الإصبع لموضعه، لكن نونيز لم يستطع الاستمرار وتم استبداله مباشرة.

 يذكر أن المباراة شهدت فوز مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وبالتالي تأهله إلى الدور ربع النهائي بفوزه بمجموع المباراتين (6-2).

( روسيا اليوم)
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