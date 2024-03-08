الدوري الأوروبي.. ميلان يهزم سلافيا براغ

تغلب ميلان على ضيفه سلافيا براغ 4-2 فيما تجنب باير ليفركوزن هزيمة أولى للموسم بخطفه التعادل مع مضيفه قره باغ الأذربيجاني 2-2 ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.



وفي المباراة الأولى، افتتح أوليفيه جيرو التسجيل لميلان في الدقيقة 34، وأدرك سلافيا براغ التعادل سريعا بعد دقيقتين عبر دافيد دوديرا.

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وعاد ميلان وسجل هدف التقدم مجددا عبر تيغاني ريغنديرز في الدقيقة 44 ثم عزز روبن لوفتوس تشيك من تقدم ميلان بعدها بدقيقتين.



وفي الشوط الثاني، قلص إيفان سكرانز النتيجة لسلافيا براغ في الدقيقة 65، قبل أن يختتم كريستيان بوليسيتش رباعية "الروسونيري" في الدقيقة 85.



وفي المباراة الثانية في أذربيجان، بدا أن مسلسل المباريات المتتالية التي خاضها ليفركوزن هذا الموسم من دون هزيمة سيتوقف عند 34 في جميع المسابقات، لكن البديل التشيكي باتريك شيك أنقذ الموقف بإدراكه التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع.



وبعدما كان مرشحا على الورق لتجاوز مضيفه قره باغ بسهولة، عانى ليفركوزن الأمرين وأنهى فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو الشوط الأول متخلفا بهدفين نظيفين بطلهما البرازيلي جونينيو دوس سانتوس الذي مرر كرة افتتاح التسجيل للجزائري ياسين بنزية (26) قبل أن يعزز النتيجة بعدما انطلق بهجمة مرتدة من منتصف الملعب تقريبا (2+45).



وعاد ليفركوزن إلى أجواء اللقاء بفضل البديل فلوريان فيرتس الذي قلص الفارق في الدقيقة 70 بهدف جميل بعدما سدد الكرة "ساقطة" فوق الحارس، قبل أن يقول شيك الذي دخل في الدقيقة 80 كلمته بإدراكه التعادل بكرة رأسية (2+90).