رونالدو وجورجينا تزوجا سراً في هذا البلد العربي.. وسائل إعلام إيطالية تكشف

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كشفت وسائل إعلام إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، عقدا قرانهما سرّا في المغرب عام 2019، بعيدًا من الأضواء.وجاء الحديث عن زواج الثنائي بالتزامن مع نشر جورجينا قبل أيام قليلة صورة تبدو كأنها بطاقة لدعوة زفاف، وكتبت عليها: غدا الساعة 7 مساء، وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 آذار 2024، إضافة لصورة قلب، فاعتقد العديد من محبّيها أنها سترتبط رسميا من رونالدو بعد 8 سنوات من علاقتهما؛ لكن تبين أنها كانت تروج لإحدى ماركات العطور العربية السعودية.ووفقا لموقع "Velvet Gossip" الإيطالي، فإن رونالدو المحترف في نادي النصر السعودي، تزوج سرًا من جورجينا في حفل مغلق بالمغرب العام 2019 لإبعاد الأعين عنهما حتى يتم الإعلان عن زواجهما.ونقل الموقع الإيطالي عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: لقد أدركت كل شيء، في 29 آب 2019، في ذلك اليوم، ذهب كريستيانو رونالدو إلى ماديرا مع محاميه وغير وصيته لحماية جورجينا لدخولها في ثروته أيضًا، وقبل ذلك، حيث كانت والدته دولوريس تدير أصوله.كما كشفت مجلة "نوفيلا 2000" الإيطالية عام 2019 عن زواج كريستيانو رونالدو سرا من جورجينا رودريغيز خلال إحدى العطلات في شهر آب بشكل سري في المغرب، حيث يمتلك نجم النصر فندقا بمدينة مراكش، دون حضور أي مصور أو صحفي.وقالت تقارير أخرى حينها إن حرص رونالدو على سرية زواجه من جورجينا، كان بسبب توتر علاقتها مع والدته دولوريس أفيرو. وذلك يفسره ما ذكرته المجلة من أن جورجينا أخذت مكان والدة رونالدو في إدارة شؤونه وبعض أعماله التجارية الخاصة في ظل انشغاله في الملاعب الكروية.في ذات السياق، صرح كريستيانو رونالدو في أكثر من لقاء صحافي، أنه سيتزوج لتحقيق حلم والدته، لكن حتى الآن لم يحدد موعد حفل زواجه. (فوشيا)