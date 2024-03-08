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رياضة

القبض على 4 لاعبين من فريق أرجنتيني شهير لكرة القدم.. هذه تهمتهم

Lebanon 24
08-03-2024 | 03:14
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أوقف نادي فيليز سارسفيلد المنافس في الدوري الممتاز الأرجنتيني لكرة القدم أربعة لاعبين يوم الخميس بعد أن اتهمتهم امرأة باغتصابها الأسبوع الماضي.

قالت إدلرة النادي إنها أوقفت حارس المرمى سيباستيان سوسا والمدافع بريان كوفري ولاعب الوسط خوسيه إجناسيو فلورنتين والمهاجم أبييل أوسوريو بعد أن علمت أن المدعين فتحوا تحقيقا في الأمر.
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تم تقديم بلاغ بشأن اعتداء جنسي في توكومان، المدينة التي تقع على بعد 1200 كيلومتر شمال بوينس آيرس، حيث لعب فيليز السبت مباراة ضد أتلتيكو توكومان.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية المزعومة أخبرت السلطات أنها وافقت على الانضمام إلى أحد اللاعبين في غرفة بالفندق، لكن كان هناك أيضًا ثلاثة رجال آخرين.

قالت المرأة إنها شربت المشروبات الكحولية مع اللاعبين، ونامت في أحد الأسرة ثم تعرضت للاغتصاب.

لم يعلق أي من اللاعبين الأربعة أو ممثليهم على التحقيق.

قال فيليز، وهو نادي أرجنتيني تاريخي حصل على 10 ألقاب وطنية وكأس كوبا ليبرتادوريس عام 1994، إنه على استعداد ”لتقديم أي المعلومات وجميع التفاصيل ذات الصلة حتى يتمكن من المساعدة في التحقيق”.
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