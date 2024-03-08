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رياضة

ميسي وسواريز ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة (فيديو)

Lebanon 24
08-03-2024 | 07:30
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منح ليونيل ميسي ولويس سواريز الأمل لإنتر ميامي لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال منطقة الكونكاكاف بتسجيلهما هدفي فريقهما في مواجهة ناشفيل الأميركي (2-2) في ذهاب ثمن النهائي يوم الجمعة.

ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب "جيوديس بارك" في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفا بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورغ في الدقيقتين 4 و47، قبل أن يعيده ميسي إلى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 52 بتسديدة جميلة من خارج المنطقة بعد تمريرة من سواريز.
 
وانتظر إنتر ميامي حتى الوقت بدل الضائع ليتجنب الهزيمة وهذه المرة بفضل سواريز الذي وصلته الكرة من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فحولها برأسه في الشباك (5+90).

وبهذا التعادل، يعود إنتر ميامي إلى جنوب فلوريدا في وضع جيد حين يخوض لقاء الإياب بين جماهيره الأربعاء المقبل. (روسيا اليوم) 
 
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