في اليوم العالمي للمرأة.. نساء رياضيات غيّرن تاريخ اللعبة

تركت المرأة بصمة ذهبية في كل المجالات، من الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصولاً إلى الرياضة، التي أبدعت فيها وأكدت أنها "ليست حكراً على الرجال"، وحققت فيها إنجازات تاريخية خلدها التاريخ.

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وبما أن اليوم هو عيد المرأة العالمي الذي تحتفل فيه جميع النساء حول العالم، في 8 آذار من كل عام، لا بد من الحديث عن أبرز البطلات الرياضيات، اللواتي حفرن أسماءهن في تاريخ الرياضة مؤخراً بإنجازاتهن.

البرازيلية مارتا

عند ذكر "الساحرة المستديرة" بالتأكيد يأتي إسم البرازيلية مارتا، والتي تعد واحدة من بطلات كرة القدم النسائية. مارتا أو "بيليه بِتنورة" كما لقبّها الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه نفسه، أو حتى "الملكة" كما يناديها أنصارها، ساهمت في صناعة الإنجازات مع منتخب "السامبا"، فهي الأكثر تتويجاً بأفضل لاعبة في العالم بـ5 مناسبات، وصاحبة ميداليتين مع المنتخب الأولمبي.

وتعتبر مارتا التي اختارتها الأمم المتحدة كسفيرة للمساواة بين الجنسين، ملهمة للعديد من النساء البرازيليات اللواتي يعشقن لعب كرة القدم.

أنس جابر

هذه اللاعبة التونسية، "فخر النساء العرب" في لعبة التنس. يلقبها التونسيون ومتابعوها عامة بـ"وزيرة السعادة"، وأحياناً بـ"المرأة الحديدية"، حيث تمكنت من أن تصبح أول امرأة عربية تفوز بدوري رولان غاروس في فئة الشابات، لتنطلق بهذا التتويج في مسيرة رياضية متميّزة، جعلتها مصدر فخر للتونسيين ورفعت خلالها راية بلادها في محافل دولية.

راي باسيل

بطلة لبنان وآسيا.. في جعبتها عشرات الألقاب المحلية، العربية، القارية والدولية. ومؤخراً تأهّلت الرامية اللبنانية إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 26 حزيران 2024 إلى 11 آب 2024؛ وذلك بعدما أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للرماية من الحفرة الأولمبية (فئة التراب)، التي أُقيمت في كوريا الجنوبية.

وضمنت باسيل المشاركة في الأولمبياد للمرّة الرابعة على التوالي، بعد أولمبياد لندن 2012، ريو دي جينيرو 2016 وطوكيو 2020. وفي باريس، ستسعى الشابة المتألقة إلى تحقيق ميدالية للبنان طال انتظارها، حيث أن آخر ميدالية أحرزها لبنان كانت في أولمبياد موسكو 1980 عبر لاعب المصارعة الراحل حسن بشارة.

فالون شيروك

انجاز فالون لا يمكن نسيانه للأبد، فالنجمة البريطانية تمكنت من دخول تاريخ عالم الرياضة، بعدما أصبحت أول امرأة تهزم رجلاً في مواجهة ببطولة العالم لرمي السهام، والتي أقيمت في الـ19 من شهر كانون الأول عام 2019.

نوال المتوكل

تعتبر العداءة المغربية نوال المتوكل، أحد أشهر الرياضيات العربيات في تاريخ الرياضة العالمية. اذ نجحت بطلة سباقات 400 متر حواجز، لتصبح أول فتاة عربية وأفريقية تفوز بذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، وذلك بنسخة لوس أنجلوس 1984. كما حققت المتوكّل العديد من الإنجازات الأخرى على مدار مسيرتها، مثل ذهبية 100 متر حواجز في دورة الألعاب الأفريقية بالقاهرة 1982، وذهبية 400 متر في الدورة نفسها.

أما بالنسبة لدورة الألعاب الأفريقية، فحققت المتوكل المركز الأول في سباق 400 متر حواجز في نسخ 1984 و1985 و1987 بالإضافة لذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بسوريا عام 1987.