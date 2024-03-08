15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عن نهائي كأس مصر.. هذا ما قاله مورينيو
Lebanon 24
08-03-2024
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه غير متفاجئ بأجواء نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والتى ستقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية، فى نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.
Advertisement
أضاف مورينيو، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت: "أشعر بقشعريرة من الإثارة والأجواء الرائعة جدًا، ونرى الندية بين الفريقين، وقبل ساعات من موعد المباراة وجدنا الملعب ممتلاء بالجمهور".
وتابع جوزيه مورينيو: "كنت متواجدا في مصر خلال كأس أفريقيا، وغير متفاجئ من تلك الأجواء، والفريقين لديهم تاريخ كبير جدًا وكل منهما يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز".
وقال المدرب البرتغالي: "من الممكن أن تفوز بالكأس رغم إنك ليس الأفضل، لكن الدوري يجب أن تكون الأفضل حتى تفوز باللقب".
وختم: "نسبة فوز كل فريق 50% والتنظيم التكتيكي والحضور الذهني هو الأهم فى تلك المواجهات، وأتطلع للتعلم منكم".(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
النجمة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في باريس مع ممثل لبناني (صور)
Lebanon 24
النجمة السورية الشهيرة تستمتع بوقتها في باريس مع ممثل لبناني (صور)
01:43 | 2024-03-08
08/03/2024 01:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
Lebanon 24
خبر يهمّ المواطنين.. هذا ما يجب أنّ تعرفوه عن فاتورة الكهرباء الجديدة
05:06 | 2024-03-08
08/03/2024 05:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير في هذه الدولة.. نجل زعيم بارز في المستشفى وحالته خطرة (فيديو)
08:07 | 2024-03-08
08/03/2024 08:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يستخدم "حزب الله" صواريخه القديمة ضدّ إسرائيل؟
Lebanon 24
لماذا يستخدم "حزب الله" صواريخه القديمة ضدّ إسرائيل؟
15:00 | 2024-03-07
07/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشهده أجواء مدينة صيدا الآن
Lebanon 24
هذا ما تشهده أجواء مدينة صيدا الآن
14:54 | 2024-03-07
07/03/2024 02:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
13:46 | 2024-03-08
4 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الأسبوع.. من هم؟
10:20 | 2024-03-08
الانصار يفوز على النجمة في طرابلس
09:22 | 2024-03-08
في اليوم العالمي للمرأة.. نساء رياضيات غيّرن تاريخ اللعبة
07:30 | 2024-03-08
ميسي وسواريز ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة (فيديو)
03:14 | 2024-03-08
القبض على 4 لاعبين من فريق أرجنتيني شهير لكرة القدم.. هذه تهمتهم
02:54 | 2024-03-08
"ماكلارين ريسينغ": قيمة كل فريق من فرق الفورمولا 1 تزيد عن مليار دولار
فيديو
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
مُتسابقة لبنانية تخطف الأنظار في the Voice بنسخته الفرنسية تعرفوا إليها (فيديو)
03:29 | 2024-03-08
08/03/2024 21:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
08/03/2024 21:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
08/03/2024 21:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24