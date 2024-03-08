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رياضة

عن نهائي كأس مصر.. هذا ما قاله مورينيو

Lebanon 24
08-03-2024 | 11:38
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أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إنه غير متفاجئ بأجواء نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والتى ستقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية، فى نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.
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أضاف مورينيو، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت: "أشعر بقشعريرة من الإثارة والأجواء الرائعة جدًا، ونرى الندية بين الفريقين، وقبل ساعات من موعد المباراة وجدنا الملعب ممتلاء بالجمهور".

وتابع جوزيه مورينيو: "كنت متواجدا في مصر خلال كأس أفريقيا، وغير متفاجئ من تلك الأجواء، والفريقين لديهم تاريخ كبير جدًا وكل منهما يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق الفوز".

وقال المدرب البرتغالي: "من الممكن أن تفوز بالكأس رغم إنك ليس الأفضل، لكن الدوري يجب أن تكون الأفضل حتى تفوز باللقب".

وختم: "نسبة فوز كل فريق 50% والتنظيم التكتيكي والحضور الذهني هو الأهم فى تلك المواجهات، وأتطلع للتعلم منكم".(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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