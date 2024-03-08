4 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الأسبوع.. من هم؟

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لائحةً من أربعة لاعبين مرشّحين لنيل جائزة لاعب الأسبوع لمواجهات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وضمّت القائمة النجم الفرنسي لفريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي والمجري ويلي أوربان لاعب لايبتسيغ الألماني والإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والسويسري مانويل أكانجي محترف مانشستر سيتي الإنجليزي.وكان مبابي قد تألّق الثلاثاء الماضي وقاد فريق العاصمة الفرنسية إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيعه لهدفين حاسمين في شباك ريال سوسييداد الإسباني ضمن موقعة إياب ثمن النهائي.(بي إن سبورتس)