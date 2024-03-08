كوييو وتابيا يحرزان لقب بطولة أريد قطر الكبرى للبادل

أحرز الثنائي المؤلف من الإسباني أرتورو كوييو والأرجنتيني أوغوستين تابيا لقب بطولة أريد قطر الكبرى للبادل بفوزه على الثنائي الإسباني ميغيل يانغواس وخافيير غاريدو 2-صفر.

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