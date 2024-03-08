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رياضة

كوييو وتابيا يحرزان لقب بطولة أريد قطر الكبرى للبادل

Lebanon 24
08-03-2024 | 16:03
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أحرز الثنائي المؤلف من الإسباني أرتورو كوييو والأرجنتيني أوغوستين تابيا لقب بطولة أريد قطر الكبرى للبادل بفوزه على الثنائي الإسباني ميغيل يانغواس وخافيير غاريدو 2-صفر.
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المصدر: بي إن سبورتس

كوييو

تابيا

بطولة أريد قطر الكبرى للبادل

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