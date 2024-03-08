الأهلي يطيح بغريمه الزمالك ويتوج بكأس مصر

Advertisement

توج نادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه، عقب فوزه على غريمه الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.وسجل هدف الأهلي الأول إمام عاشور في الدقيقة 84 قبل أن يسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 93.وحصل الأهلي على 950 ألف دولار بعد هذا التتويج بهذه النسخة التي أقيمت على هامش موسم الرياض، فيما نال الزمالك 250 ألفا.وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب للموسم الثاني على التوالي بعدما فاز في النسخة الماضية على حساب بيراميدز.(عربي21)