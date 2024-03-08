توفي على المدرجات.. مشجع تعرّض لنوبة قلبية خلال مباراة في بلدٍ عربيّ

قرر حكم مباراة فريقي الحسين إربد والرمثا، اليوم الجمعة، إنهاء المباراة قبل نهايتها، بسبب تناقص أعداد لاعبي فريق الرمثا، بداعي الإصابات.



واضطر الحكم إلى إنهاء المباراة في الدقيقة السابعة والسبعين، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم نادي الحسين، بنتيجة 5 أهداف.



وذكرت تقارير صحفية محلية أن الاتحاد الأردني قرر اعتماد نتيجة المباراة رغم إنهائها قبل وقتها القانوني.



وشهدت المباراة وفاة أحد مشجعي الرمثا في المدرجات، بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة، فيما أوقف الحكم، المباراة لمدة دقيقة في بداية الشوط الثاني، لقراءة الفاتحة على روح مشجع الرمثا.

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اليوم في الدوري الأردني



تم إيقاف مباراة الحسين والرمثا في الدقيقة 77 بسبب وفاة المشجع 'الحسن ابو يارا' لنادي الرمثا في المدرجات.



الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/hs3rX0xnyu — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 8, 2024 Advertisement

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم، قوله إن ضباط مديرية الأمن العام وأفرادها والجماهير المحيطة بالمشجع قاموا بتقديم المساعدة والإبلاغ عن الحادث لفرق الإسعاف الموجودة في الملعب.



وأشار العتوم، إلى أن كوادر الدفاع المدني استجابت بسرعة للحادث، ووصلت لمدرج المباراة، بأقل من دقيقة لتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، حيث قاموا فورا بإجراء الإسعافات الأولية له، ونقله للمستشفى إلا أنه وصل متوفيا.(عربي21)