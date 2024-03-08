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رياضة

كلوب يدافع عن أرنولد

Lebanon 24
08-03-2024 | 23:00
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دافع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عن لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي صدرت عنه تصريحات استفزت لاعبي مانشستر سيتي، قبل مباراة الفريقين، بعد غد الأحد، في البريميرليج.

وألمح أرنولد، أن وجود الأموال، ساهم في حصول مانشستر سيتي على الألقاب خلال السنوات الماضية.
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واستفز هذا التصريح، هالاند نجم السيتي، الذي قال "لقد فزت بالثلاثية وكان شعورًا رائعًا.. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".

وفي مؤتمر صحفي، قال كلوب عن الحرب الكلامية "نحن نحترم مانشستر سيتي، كما أن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم".

وأضاف "المان سيتي يمتلك لاعبين رائعين، كما لديهم أفضل مهاجم وهو هالاند، الذي يسجل عندما يريد".

وتابع "دي بروين دخل التاريخ بجانب لاعبين مثل ستيفن جيرارد، كما نحترم فيل فودين أفضل لاعب إنجليزي في الوقت الحالي".

ونوه "أرنولد يحترم ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ووقف على صناديق القمامة أمام النادي".

ولفت "حظينا بموكب احتفال بعد الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسارة لقبي دوري أبطال أوروبا والبريميرليج".

وأوضح كلوب "لست منشغلا بالآراء الخارجية، وأرنولد قال ما يشعر به فقط، وأظهر احترامه للسيتي في أوقات سابقة".(موقع كورة)
 
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