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رياضة

برشلونة يشدّد الخناق على ريال مدريد بفوز صعب على مايوركا

Lebanon 24
08-03-2024 | 20:00
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سجّل الأمين جمال لاعب برشلونة الواعد هدفا رائعا ليحقق فوزاً صعباً على ضيفه مايوركا 1-صفر يوم أمس الجمعة ويصبح على مسافة خمس نقاط من غريمه ريال مدريد المتصدّر.
ووضع الفوز صاحب الضيافة في المركز الثاني مؤقتاً برصيد 61 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن جيرونا ليشدد الخناق على ريال مدريد الذي يستضيف سيلتا فيغو المتعثّر يوم غد الأحد.
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منح جمال (16 عاما) التقدم لبرشلونة في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة في الزاوية اليسرى العليا محرزا هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم.

وكاد إيلكاي غوندوغان أن يتقدم لبرشلونة في الدقيقة 24 من ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد بعد تدخل على رافينيا، لكن حارس مايوركا بريدراج رايكوفيتش حرم الدولي الألماني من التسجيل.

واضطر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، الذي خسر جهود لاعبي الوسط فرينكي دي يونغ وبيدري للإصابة في المباراة الأخيرة، إلى استبدال رافينيا في الدقيقة 37 بعد مخالفة على المهاجم البرازيلي.

ويستضيف العملاق الكتالوني منافسه نابولي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.
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